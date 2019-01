Franse toerist omgekomen bij lawine in Japan

In Japan is een Franse toerist om het leven gekomen toen hij buiten de piste aan het skiën was. Dat heeft de lokale politie gemeld.

De 49-jarige Fransman, die sinds midden januari in Japan was, was vrijdagnamiddag aan het skiën op de Ogenashi-berg op zowat 200 kilometer ten noorden van Tokio, meldt de politie.

“Zijn twee vrienden hebben gezien hoe hij werd begraven door de lawine en hebben de hulpdiensten gebeld”, klinkt het. “De reddingswerkers van het skistation en andere skiërs zijn erin geslaagd hem te bevrijden. Een politiehelikopter heeft hem naar het ziekenhuis gebracht, maar daar werd hij doodverklaard.

De lawine was 300 meter lang en 30 meter breed.