Weekend wordt somber (maar zacht)

Dit weekend belooft somber te worden, met lichte regen, zware bewolking en weinig opklaringen. Al is er wel een lichtpunt: de temperaturen blijven wel zacht...

Foto: KMI

Zaterdag valt soms nog lichte regen of motregen. Het blijft overwegend zwaarbewolkt met maar weinig opklaringen. Vooral ten zuiden van Samber en Maas blijft het zicht beperkt door soms dichte mist. Het wordt zachter: 3 of 4 dagen in de Hoge Venen, 7 of 8 graden in het centrum en 9 graden in het westen, meldt het KMI.

Zaterdagavond en -nacht trekt er een intensere neerslagzone over het land, later gevolgd door buien. De minima schommelen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 5 of 6 graden in het westen. Er waait een matige of vrij krachtige, en aan zee soms krachtige zuidwestenwind met rukwinden rond 50 of 60 kilometer per uur.

Zondag krijgen we periode met regen of buien, met mogelijk een donderslag. In de Ardennen krijgen de buien stilaan opnieuw een winters karakter. De maxima liggen tussen 2 en 7 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit zuidwest, ruimend naar westnoordwest. Aan zee neemt de wind toe naar zeer krachtig zondagnacht met rukwinden tot 80 kilometer per uur en lokaal iets meer.

Maandag blijft het wisselvallig en winderig met buien. Op de Ardense hoogten vallen er sneeuwbuien. Elders verwachten we eerst regenbuien maar later (en vooral maandagnacht) geleidelijk winterse buien. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 4 of 5 graden in het westen.

Van dinsdag tot vrijdag krijgen we een afwisseling van droge perioden en neerslag meestal in de vorm van sneeuw op de Ardense hoogten, en in de vorm van regen- of winterse buien elders. De sneeuw kan soms tijdelijk aan de grond liggen in het centrum en westen van het land. De maxima liggen rond +3 graden in het centrum. ‘s Nachts vriest het op de meeste plaatsen licht.