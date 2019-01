Red Lions op zoek naar een eerste succes in Argentinië

Een week na hun openingsmatch in Valencia, waar België de punten deelde (2-2) en een bonuspunt verloor door een 0-2 verlies in de shoot-outs, zetten de Belgische hockeymannen hun campagne in de Hockey Pro League zaterdag voort tegen Argentinië. In Cordoba (22u15 Belgische tijd) zal de huidige nummer een van het mannenhockey op zoek gaan naar revanche tegen de olympische kampioenen van Rio, die na hun zevende plaats op het laatste WK in India teruggevallen zijn naar de vierde plaats op de wereldranking.

Voor de troepen van Shane McLeod wordt het de tweede van vier uitwedstrijden tijdens de winterstop, alvorens de nationale competitie te hervatten op zondag 17 februari. Woensdag 10 april is de Pro League terug, met een partij tegen Spanje op het menu, in Ukkel.

Tegen de “Leones”, die verzwakt aan de aftrap verschijnen na het internationaal pensioen van middenvelder Lucas Rossi, liggen de kaarten goed voor België. Het Argentijnse team wordt immers verscheurd door interne strubbelingen. Tekenend is de exit van één van de beste slepers ter wereld, Gonzalo Peillat, na een dispuut met coach German Orozco.

De jongste twee officiële duels tussen de Belgen en de pan-Amerikaanse kampioenen draaiden uit op een gelijkspel (1-1), tijdens de Champions Trophy in Breda in juni jongstleden, en op een zege voor onze landgenoten (3-2) in de poulefase van de World League-finale in Bhubaneswar, in december vorig jaar. De twee voorgenoemde competities werden sindsdien vervangen door de Pro League.

Groot-Brittannië, dat vrijdag in Valencia met 5-6 de maat nam van Spanje, leidt het voorlopige klassement na twee speeldagen met 3 punten. Spanje volgt met 2 punten uit twee wedstrijden, voor België (1 punt na 1 wedstrijd).

Drie uur voor de wedstrijd van de mannen (19u30) zullen de Belgische hockeyvrouwen het terrein in Cordoba betreden om de vrouwencompetitie van de Pro League op gang te spelen tegen de “Leonas”, die net als hun mannelijke tegenhangers op de vierde plaats op de wereldranglijst geposteerd staan. Voor de speelsters van Niels Thijssen, die de laagste positie van de negen deelnemende landen in de competitie bekleden, wordt het zaak om de kansen die zich aandienen te grijpen. De Argentijnen, bronzen medaillewinnaars op de Trophy in Breda, vatten deze eerste wedstrijd aan met vertrouwen en respect. “België is een groeiend team, dat een uitstekende Europese stijl hanteert”, aldus kapitein Delfina Merino. “Het zal een boeiende wedstrijd worden. Maar we kunnen ook rekenen op enkele uitstekende pionnen en zijn allen gebrand op de zege.”

Naar analogie met de Red Lions zullen de Panthers hun Pro League-avontuur voortzetten met twee uitwedstrijden, in Nieuw-Zeeland (FIH-6) en Australië (FIH-3).