Diepe treurnis na reddingsactie van dertien dagen: Julen (2) heeft val in diepe put niet overleefd

Na een reddingsactie die dertien dagen geduurd heeft, zijn mijnwerkers er in de nacht van vrijdag op zaterdag in geslaagd om de diepe schacht te bereiken waar de kleine Julen Roselló (2) op 13 januari in gevallen was. Wat gevreesd werd, bleek waar: de peuter heeft het niet overleefd, dat meldt de lokale overheid. Een desillusie na dertien dagen van hoop.

Toen papa Jose Roselló een vuurtje wilde maken op 13 januari en mama Vicky Garcia telefoon kreeg, was Julen even uit hun zicht in het Spaanse bergdorpje Totalán. Hulpverleners twijfelden eerst nog, maar in die tijd zou de peuter in een schacht van amper 25 à 30 centimeter breed zijn gevallen. Die koker was 107 meter diep. De jongen kwam vast te zitten op 70 à 80 meter diepte.

Moeizame reddingsoperatie

Er werd meteen een grote reddingsactie op poten gezet, maar die verliep veel moeizamer dan verwacht. Het was moeilijk voor de reddingswerkers om de schacht te bereiken waar het jongetje vastzat, onder meer door de aanwezigheid van een groot rotsblok onder de grond en hun gebrekkige kennis van de bodem. “We moeten hier werk doen waar we normaal een maand lang kunnen plannen”, zei een woordvoerder van de reddingswerkers. Bovendien was de parallelle verticale schacht die ze eerst maakten te schuin gegraven, waardoor de buizen die de put tegen instorting moesten beschermen ergens halverwege bleven steken.

Het zorgde er allemaal mee voor dat de reddingswerkers pas na twaalf dagen konden beginnen aan het uitgraven van een 3,8 meter lange tunnel die tot bij Julen moest leiden. Dat moest met de hand gebeuren, maar opnieuw werd op hard gesteente gestoten en dus moest de Guardia Civil mini-explosies uitvoeren om bij de peuter te geraken.

“Onmogelijk”

In de nacht van vrijdag op zaterdag, na dertien dagen proberen, lukte het dan toch om de jongen te bereiken. Aan de oppervlakte stonden verplegers en dokters te wachten om de nodige zorgen toe te dienen als het jongetje toch nog levend bovengehaald zou worden. Medische experts noemden dat onmogelijk, maar de hulpdiensten en de ouders bleven toch hopen.

Maar wat gevreesd werd, bleek waar te zijn: toen de mijnwerkers om 01.25 uur eindelijk de schacht bereikten waarin de jongen gevallen was, werd zijn levenloze lichaam aangetroffen op ongeveer 70 meter diepte. Een grote desillusie na dertien bange maar hoopvolle dagen.