De uitbreiding of nieuwbouw voor de Achelse sporthal De Koekoek is nog niet voor morgen. De gouverneur heeft de beslissingen van de vorige beleidsploeg over de sporthal geschorst, waardoor het ondertussen ellenlange dossier er nog een hoofdstuk bijkrijgt. Volleybalclub Tectum Achel, dat in de hoogste divisie speelt in België, kan alleen gefrustreerd toekijken. “We zitten echt wel te wachten op die uitbreiding,” vertelt voorzitter Etienne Willekens.