Zonder de creativiteit van Alejandro Pozuelo, zonder de drive van Sander Berge. Voor Phillipe Clement wordt het zaterdagavond een uitdaging om toch een team op de been te brengen dat erin slaagt de muur van Moeskroen te slechten. De Genkse coach haalt er zijn schouders voor op. “Ik denk niet in problemen, ik denk uitsluitend in oplossingen.” En die zijn er legio. Alleen is het de vraag welke sleutel Clement uit zijn achterzak haalt. “Ik heb twee zaken uitgeprobeerd, ik ben er nog niet uit.”