1990. Niet zomaar een jaargangetje. Nelson Mandela werd na 27 jaar opsluiting in Zuid-Afrika vrijgelaten. De Golfoorlog brak uit nadat Iraakse troepen Koeweit waren binnen gevallen. Oost- en West-Duitsland werden herenigd. En Liverpool pakte zijn achttiende landstitel in Engeland. Bijna dertig jaar later dromen de Reds ervan om opnieuw kampioen te worden. Met Simon Mignolet in de selectie, maar niet op het veld. “Toch zou ik fier zijn op die titel, nooit eerder trainde ik zo hard als nu, nooit eerder voelde ik me zo fit”, vertelt de Truienaar als we hem in Noord-Engeland opzoeken.