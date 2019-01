Zondagochtend weten we wie de eerste eendagskoers op de WorldTour-kalender op zijn naam heeft geschreven. Luidt die naam Jasper Philipsen? Mits een goede dag zou dat zomaar kunnen! Onze 20-jarige gouwgenoot had in de Tour Down Under slechts vijf ritten nodig om Caleb Ewan, Peter Sagan, Elia Viviani en tutti quanti het nakijken te geven, mede dankzij de diskwalificatie van eerstgenoemde. Maar hoe goed is onze Hamse hemelbestormer nu echt? Wij legden ons oor te luister bij huisanalist Johan Vansummeren en Jaspers voormalig ploegleider Klaas Lodewyck.