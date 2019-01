De handtekening van THES-nieuwkomer Simon Bammens (20) is nog niet helemaal opgedroogd, maar de centrale verdediger stapt zondag wél meteen mee op de bus richting FC Luik. De kans dat coach Vanhoudt het vertrouwen geeft aan zijn vertrouwde diremansdefensie en dat de huurling van Westerlo op de bank start, is echter groot. “Maar als de trainer me nodig heeft, ben ik er klaar voor”, zegt de Maasmechelaar vol vertrouwen.