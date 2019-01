Eerste acties op werkveld in uitrol van het Cultuurplan

HasseltEen interatieve kick-off op woensdag 20 februari en een motivatiedag voor organisaties met trekkerspotentieel in het voorjaar. Het zijn de twee eerste concrete acties op het werkveld in de uitrol van het Cultuurplan Limburg. Dat heeft Vlaams Cultuurminister Sven Gatz laten weten aan An Christiaens (CD&V).