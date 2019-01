“Mannen weten niet wat ze slikken”

Politie in Roermond onderschept kwart miljoen illegale erectiepillen

ROERMONDDe Nederlandse politie heeft deze week maar liefst 266.000 erectiepillen ontdekt in een loods in Roermond. Achter deze vondst gaat een illegale industrie schuil die bijna uitsluitend via internetverkoop geregeld wordt. “Illegale pillen zijn soms heel goed nagemaakt, maar gebruikers weten niet wat ze slikken”, zegt woordvoerder Ann Eeckhout van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).