“Wij bekijken nu al camera’s op honderdduizend plaatsen voor privéklanten”

“Ons land telt meer dan 15.000 goed opgeleide private bewakingsagenten, maar die worden nog veel te weinig gebruikt.” Dat is de rode draad in het boek ‘Wees niet bang. Hoe organiseren we onze veiligheid?’ van Truienaar Danny Vandormael. De CEO van beveiligingsfirma Seris en voorzitter van de beroepsfederatie ziet het groots. “Wij kunnen ook gevangenissen bewaken. Dat bewijzen we al decennialang”