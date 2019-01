“Zijn deze artsen betaalde lobbyisten?”

HASSELTIn Duitsland is een maatschappelijk debat losgebarsten over de normen voor luchtverontreiniging. Aanleiding was het standpunt dat meer dan honderd Duitse longspecialisten hebben ingenomen. Zij beweren geen wetenschappelijke bewijzen te zien voor de Europese grenswaarden voor fijn stof en stikstofoxiden en noemen de normen onzin. “Onwaarschijnlijk, deze artsen zijn de eed van Hippocrates niet waard”, schrijft professor milieuepidemiologie Tim Nawrot ‘UHasselt) in een vlammend opiniestuk op de website van de krant.