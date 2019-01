antwerpenDe Hasseltse operaregisseur Guy Joosten (55) zet een punt achter zijn carrière in België. ‘Cardillac’ van Paul Hindemith wordt zijn laatste productie in ons land, daarna wil hij enkel nog in het buitenland aan de slag. “Cultuur en opera worden hier te serieus genomen”, zegt Joosten, die vorig jaar debuteerde in Azië.