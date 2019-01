SINT-TRUIDEN/LUIKHet Truiense contactcenter Callexcell van Karin Van De Velde en Roland Duchâtelet heeft vrijdag in Luik zijn eerste site over de taalgrens officieel ingehuldigd. Vanaf maandag nemen zo’n 70 mensen er meteen hun intrek, vooral Franstalige medewerkers uit de regio Luik die voor Callexcell in Sint-Truiden aan de slag waren. Er is plaats voor nog eens 90 mensen extra. Alles samen hebben de aankoop en inrichting een investering van 3,2 miljoen euro gevergd.