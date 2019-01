“Een school die niet digitaal gaat, is wereldvreemd”

HasseltDrie Limburgse scholen trokken afgelopen week naar Londen om daar de Bett-beurs te bezoeken, die volledig in het teken staat van technologie en innovatie in het onderwijs. Grote bedrijven als Microsoft en Google stelden er hun nieuwste educatieve snufjes voor. “Technologie is vandaag niet meer weg te denken uit de maatschappij. Tenzij we kinderen wereldvreemd willen maken, moet ook ons onderwijs digitaliseren”, vindt Ciska Schrooten, onderwijsexperte bij Apple-verdeler Switch.