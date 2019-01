Genkenaar Johan Bongaerts (54), directeur van Bewel, het grootste Limburgse maatwerkbedrijf, staat voor de grootste omwenteling uit de geschiedenis. Want sinds 1 januari geldt het Maatwerkdecreet. “Nu kunnen we ook mensen met een psychosociale problematiek rekruteren, of vluchtelingen, ex-gedetineerden en langdurig werkzoekenden. Dat vereist een hele aanpassing.”