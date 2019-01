Hoeveel pech kan een mens hebben bij zijn nieuwe club? Dylan Vanwelkenhuysen (27) weet er alles van. De centrumspits van KVK Wellen begon voortvarend aan het seizoen maar na amper twee speeldagen viel hij in de prijzen. Niet één maar twee spierscheuringen vlak achter elkaar hielden hem in totaal 3,5 maanden van een voetbalveld. “En zeggen dat ik voordien nooit een ernstige blessure had opgelopen.”