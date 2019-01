Slongs in Amerikaanse talentenjacht

Slongs (voorheen Dievanongs) heeft wekenlang in Los Angeles gezeten voor de opnames van ‘The World’s Best’, een talentenjacht met James Corden, bekend van ‘Carpool Karaoke’. Slongs was er geen kandidaat, maar jurylid. Volgende week starten de tv-uitzendingen.

Kleppers als countryster Faith Hill en actrice Drew Barrymore beoordelen de kandidaten. Slongs maakt deel uit van de ‘Wall Of The World’, een groep experten van over de hele wereld die een extra jurystem hebben. Slongs kwam in beeld bij ‘The World’s Best’, omdat het door dezelfde ploeg als ‘The Voice’ is gemaakt. Slongs was ooit coach in ‘The Voice Kids’.