Halve finale Beker van België basketbal: Charleroi houdt de spanning erin na nederlaag op veld Oostende

In een match met een waanzinnig aantal van 78 vrijworpen, bijna perfect verdeeld (40 Oostende, 38 Charleroi) sprokkelde Oostende een kleine bonus. De weg naar een zevende bekerfinale op rij is nog lang voor Oostende.

Oostende - Charleroi 83-78

Nochtans domineerden de Zeekapiteins ruim drie vierden van het duel. Verscheidene keren leidden ze zelfs met zestien punten voorsprong. Dat was nog voor de rust al een eerste keer het geval bij 37-21. In de tweede helft incasseerden de bezoekers vier technische fouten: Hunt, Linhart, coach Bavcevic en de bank. Met nog 8’30” op de klok leek Oostende zeker van een mooie marge: 66-50. Een King Classic is echter pas beslist op het eindsignaal. Bovendien floten de refs Jacobs, Van Hoye en Demuynck nog 35 vrijworpen in het vierde wedstrijdschuifje: 15 voor Oostende (waarvan 14 voor Djordjevic), 20 voor Charleroi. Acht op tien vrijworpen in vier minuten en daarna drie bommen deden de Karolingers - zonder Hervelle - naderen via 70-63 tot 79-78. “We toonden een uitstekend karakter en hebben heel goed verdedigd”, reageerde coach Niksa Bavcevic (Charleroi). “We misten veel rebounds door de afwezigheid van Hervelle. Ik wil niets zeggen over de reden. Dit is een medisch geheim in onze kleedkamer.” Coach Dario Gjergja (Oostende) weet de terugkeer van Charleroi aan een gebrek aan focus in het vierde kwart. “Dat heb je nu eenmaal met rookies die zulke wedstrijden niet kennen. Zo verloren we ons ritme en de offensieve rebounds. Linhart toonde hoe hij het ervaren team kon leiden. We leden ook zes dure balverliezen in het vierde fout die telkens punten voor Charleroi opleverden. Het kon nog slechter zijn. Gelukkig hebben we op het einde toch enige voorsprong.”

Djordjevic en Lasisi hielden de zege toch thuis: 83-78. Zondagavond volgt de terugmatch in de Spiroudôme te Charleroi.