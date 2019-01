Alweer ruzie in de familie Markle: halfzus en neef in de clinch

Samantha Markle (54), de halfzus van Meghan, doet het weer. Ze veroorzaakt alleen maar meer chaos in de familie door opnieuw tegen de schenen te schoppen. Deze keer is haar woede niet gericht op haar halfzus Meghan, maar op hun neefje Tyler (25). Woedend tiert ze op Twitter: “Ik zou je kunnen aanklagen, maar je bent toch al straatarm.”

Tyler Dooley is de zoon van Meghans halfbroer Thomas. Net zoals Meghan is hij een bekend gezicht op televisie. ‘Royal World’ op MTV laat zien hoe aristocraten zich niet altijd even voorbeeldig gedragen en dat Tyler absoluut niet moet onderzoek.

En dat vindt Samantha Markle niet kunnen. Ze hing het losbandige gedrag van de twintiger aan de virtuele schandpaal door over hem een woedende tweet de wereld in te sturen. Even later deelde ze de geboortecertificaten van haar neef, waarna de reacties escaleerden.

Modder gooien

Want de replieken van haar volgers - en die van Tyler - waren niet mals. “Je schendt Tyler zijn privacy. Met deze informatie kan men zijn identiteit stelen, je hebt geen recht om zijn geboortebewijs te grabbel te gooien. Tyler kan je hiervoor aanklagen”, klonk het. Ook de neef zelf reageerde giftig: “Ze zijn duidelijk geobsedeerd door het aanvallen van iedereen die het niet met hen eens is. Het is heel triest om hen zo te zien reageren. Wat het aanklagen betreft, ze zijn straatarm dus dat zou toch niets uithalen.”

Maar daar liet Samantha het niet bij. “Stop met over onze familie te praten, ettertje. We zijn helemaal niet straatarm. Jij bent verstoten door de Markles, vuile klootzak. Misschien moeten we jou aanklagen voor laster en eerroof?” reageerde Samantha Markle op haar Twitterpagina. Daarna zette ze haar account op privé.

Familie overhoop

Dat het niet goed zit in de familie van Meghan Markle, moeten we u niet meer vertellen. De Hertogin van Sussex heeft sinds haar huwelijk met de Britse prins Harry al veel harten gewonnen, maar de kritiek die ze krijgt komt voornamelijk van mensen van haar eigen familie.

De 54-jarige Samantha Grant had eerder al uitgehaald naar Meghan door haar arrogant en stout te noemen tegenover haarzelf en haar vader. Ze vloog in oktober naar Engeland en dook op aan Kensington Palace, maar de toegang werd haar toen geweigerd. Ze zou ondertussen op de zwarte lijst van de Scotland Yard staan.