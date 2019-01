Eerste jonge haasje in Natuurhulpcentrum

Opglabbeek - Het eerste baby-zoogdier van het jaar is vrijdagmiddag binnengebracht in het Natuurhulpcentrum. Het gaat om een jong haasje dat door wandelaars in het Nederlandse Landgraaf werd gevonden.

De mensen dachten dat het diertje onderkoeld was en namen het mee. Een misvatting. Want haasjes – ze worden geboren op een ligplaats of een weide – zijn helemaal aangepast. Mensen die een haasje zien liggen kunnen dat best met rust laten. Door hun warme vacht, goed ogen en de mogelijkheid om weg te rennen, kunnen ze best overleven. Aanraken is fout. Zo worden ze door de moeder verstoten.

Het diertje zal nu door de dierenverzorgers worden grootgebracht voor het terug in de natuur wordt geplaatst.