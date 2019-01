“Dit is een signaal dat door onze politici niet kàn en màg genegeerd worden.” Dat zegt Stijn Meuris. Als ambassadeur van de Klimaatzaak steunt hij het protest van de spijbelende jongeren tegen het uitblijven van een krachtdadig milieubeleid. De rechtszaak die is aangespannen tegen de 4 milieuministers, die ons land telt, sleept intussen aan. Er is nog altijd geen datum voor de start van het proces.