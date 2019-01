In de Italiaanse Alpen zijn vrijdag vijf doden gevallen bij een crash van een helikopter en een klein vliegtuig. Dat melden Italiaanse reddingswerkers.

De helikopter en het vliegtuigje vlogen vrijdag tegen elkaar boven de Rutor gletsjer in de provincie Aosta, nabij de Franse grens. Reddingswerkers, dokters en brandweerlui werden met helikopters naar de plaats van het ongeval gebracht. Ze hebben vijf lichamen geborgen.

Er is nog geen duidelijkheid over hoe het ongeval is kunnen gebeuren.