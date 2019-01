Politieagent gearresteerd in fraudezaak rond humanitaire visa

Het gerecht heeft een politieagent gearresteerd in de zaak van de handel in humanitaire visa. De agent, die werkt voor de centrale diensten in Brussel, zou bepaalde mensen getipt hebben over huiszoekingen die op til waren. Het nieuws werd ons bevestigd door twee onafhankelijke bronnen.

In de zaak van de visa-affaire zit ook het Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikam Kucam in de cel. Hij zou via tussenpersonen humanitaire visa verkocht hebben aan Syrische vluchtelingen voor prijzen tussen 2.000 en 14.000 euro. Daar waar die visa normaal slechts 350 euro kosten.

Na de arrestatie van het N-VA-gemeenteraadslid waren er her en der huiszoekingen bij mensen in het Mechelse. Bij één van die huiszoekingen zou één van de betrokkenen dus ingelicht zijn door de politieman.

Het parket wou vrijdag geen commentaar kwijt over een eventuele arrestatie. De advocaat van Melikam Kucam, Frank Coel, liet weten dat hij geen kennis had van een eventuele tweede arrestatie in de zaak.