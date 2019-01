Trouwe bondgenoot van Donald Trump opgepakt in onderzoek naar Russische inmenging

Een rechtbank in de Amerikaanse staat Florida heeft vrijdag Roger Stone, voormalige adviseur en trouwe bondgenoot van president Donald Trump, voorwaardelijk vrijgelaten. Dat melden diverse Amerikaanse media. Stone betaalde een borgsom van 250.000 dollar (219.000 euro).

De 66-jarige Roger Stone werd vrijdag opgepakt in Fort Lauderdale, Florida, heeft een woordvoerder van speciaal aanklager Robert Mueller bekendgemaakt. Die leidt het onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 en Russische banden met de campagne van Donald Trump. Het is de eerste publieke onderzoeksdaad van Mueller in maanden. De man zal vrijdag verhoord worden.

In de aanklacht van Mueller staat te lezen dat Stone in de zomer van 2016 gesprekken gehad zou hebben met mensen uit het campagneteam van Trump over Wikileaks en informatie die de site zou hebben die de campagne van Hillary Clinton schade zou kunnen toebrengen. “Stone werd gecontacteerd door mensen uit het team van Trump om informatie in te winnen over wat Wikileaks naar buiten zou brengen”, staat te lezen in de aanklacht.

Zeven aanklachten

Roger Stone was in 2015 voor een korte tijd een adviseur binnen het campagneteam van Trump. Daarna bleef hij wel een informele raadgever van de huidige Republikeinse president. Hij wordt nu in totaal zeven aanklachten ten laste gelegd, waarvan één voor belemmering van de rechtsgang, vijf voor het afleggen van valse verklaringen en één voor manipulatie van getuigen.

Stone werd maandenlang geviseerd door Mueller in verband met fondsenwerving voor de campagne, maar ook over zijn vermeende banden met WikiLeaks, dat tijdens de verkiezingscampagne in 2016 gehackte e-mails van Trumps Democratische uitdager Hillary Clinton had gelekt.

Zelf ontkent hij de samenwerking met de klokkenluiderswebsite, maar Stone gaf in maart 2017 wel al toe dat hij op Twitter in de weken voor de verkiezing contact had met “Guccifer 2.0”. Volgens de Amerikaanse inlichtingengemeenschap was de gebruiker een dekmantel van leden van de Russische militaire inlichtingendienst die achter de hacking van de Democratische partij zaten.

Stone zou “meerdere valse verklaringen” afgelegd hebben over zijn gesprekken met Wikileaks en “valselijk ontkend hebben dat hij verslagen had waarin bewijs van die interacties stond”. Bovendien wordt Stone ervan verdacht dat hij geprobeerd heeft om een getuige een valse getuigenis te laten afleggen en informatie die belangrijk is voor het onderzoek achter te houden voor de ondervragers.