Ingestorte woning in Zussen is wellicht niet meer te redden

Vrijdag heeft het gespecialiseerde bedrijf All Systems uit Deinze de gedeeltelijk ingestorte woning aan de Misweg in Zussen met verzwaarde stutbalken verstevigd. Dat gebeurde op verzoek van het gemeentebestuur om het instorten van de gevel te voorkomen en op die manier de openbare veiligheid te garanderen.

De medewerkers van All Systems uit Deinze kennen inmiddels hun weg in Riemst. Voor de tweede keer in enkele maanden tijd werden ze bij hoogdringendheid door het gemeentebestuur opgetrommeld om stut- en ...