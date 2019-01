Ook dit weekend nog skipret in België

De blauwe en groene skipiste van Ovifat zijn zaterdag open, zo heeft Günther Elsen, de voorzitter van de lokale skiclub, gemeld. Ook de sleepiste zal toegankelijk zijn. Bij de langlaufcentra wordt nog getwijfeld vanwege de regen die voorspeld is.

De uitbaters van het skicentrum van Ovifat vertrouwen erop dat ze twee van hun pistes zaterdag kunnen openen. “Kunstmatige sneeuw houdt beter stand. We hadden de drie pistes dit weekend aan de skiërs willen aanbieden, maar de temperaturen waren ‘s nachts te hoog om de sneeuwkanonnen te laten werken”, preciseerde Elsen.

De uitbaters van de centra van Manderfeld en Hezerboch (Elsenborn), die sinds vorig weekend open zijn, zijn niet zeker dat hier gelanglauft kan worden in het weekend. Ook voor Loscheimergraben en Mont Spinette is er twijfel. Er is immers regen voorspeld voor vrijdagnacht en zaterdag.

De toestand wordt bijgehouden op de website van de toeristische dienst voor het oosten van België.