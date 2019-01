Luc Stockx is specialist acute beroertes in ZOL: “Eén millimeter verkeerd kan de dood betekenen”

Genk -

Vanaf maandag laat VIER in ‘Topdokters’ opnieuw in de kabinetten en operatiezalen van ’s lands meest gerenommeerde artsen kijken. Eén van hen is interventioneel radioloog Luc Stockx (55) van het ZOL in Genk, een autoriteit op het vlak van acute beroertes. “Tijdens een ingreep kan één millimeter het verschil tussen leven en dood betekenen.”