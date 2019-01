WK Rally: Sébastien Ogier leidt, Thierry Neuville is op twee seconden tweede in Monte Carlo

Neuville in actie.

Sébastien Ogier (Citroën C3 WRC) staat halfweg de Monte-Carlo aan de leiding. De Fransman heeft een minieme voorsprong van twee seconden op Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe), die vrijdagnamiddag even in de fout ging, maar zich meteen herstelde. De Noor Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupe) is opgeschoven naar de derde plaats, maar heeft wel al 1’17”7 goed te maken.

De tweede wedstrijddag kende een bewogen verloop. Het begon met de annulering van de eerste rit wegens onverantwoordelijk gedrag van enkele toeschouwers. Een beslissing die invloed had op het verdere verloop van de voormiddag, want plots klopte de bandenkeuze van het gros van de toprijders niet meer. Die hadden voor de eerste rit vier nagelbanden aangebonden, met in de koffer twee soft banden. Behalve Sébastien Loeb (Hyundai i20 Coupe) en Thierry Neuville. Loeb reed meteen zijn eerste snelste tijd met de Hyundai. Neuville deed er zijn voordeel mee en nam de leiding over van de Estlander Ott Tänak (Toyota Yaris).

Meteen opschudding vlak na de start van de eerste namiddagrit. Neuville miste een bocht en koos voor een vluchtweg. “Ik was gewoon te snel. Ik draaide aan het stuur maar met de gekozen banden wou de wagen niet mee en dus reed ik rechtdoor. Ik verloor daar zo’n vijftien seconden. Aan de finish beperk ik het verlies op Ogier tot twee seconden, maar we konden 17 à 18 seconden sneller geweest zijn. Voor de volgende ritten beschikt hij over de betere banden,” zei Neuville.

Dat bleek ook want in de daaropvolgende rit was Ogier 15”8 sneller dan Neuville, die de leiding verloor aan de Fransman. Tänak mag intussen zijn zegekansen opbergen. De Est reed links vooraan lek, moest stoppen om het wiel te vervangen en verloor 2’12”9 op Ogier. Teammaat Kris Meeke (Toyota Yaris) verloor bijna vier minuten, nadat hij moest stoppen om een kapotte velg te vervangen.

In de laatste rit van de dag was Neuville de allersnelste. De Belg verkleinde zo de kloof met Ogier tot twee seconden. Halfweg de Monte-Carlo lijken de andere rijders uitgeteld voor de eindzege.

Esapekka Lappi (Citroen C3) haalde het einde van de tweede wedstrijddag niet. De Fin moest opgeven nadat hij lek reed en daarbij de ophanging beschadigde. De Zweed Pontus Tidemand (Ford Fiesta) gaf eveneens op met een kapotte ophanging.

Guillaume de Mevius (Citroen C3) staat op een voorlopig dertiende plaats en is derde in de WRC2. Grégoire Munster (Skoda Fabia) is halfweg de rally achttiende.

Zaterdag en zondag worden er telkens nog vier ritten gereden. De Monte-Carlo eindigt zondag in de vroege namiddag. (belga)