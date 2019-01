Gluren bij BV's: Eline De Munck deelt geheimzinnige boodschap, Astrid Coppens kijkt uit naar het moederschap

Zonnige momenten voor Eline De Munck en Tanja Dexters proeft kaviaar voor haar verjaardag: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Eline De Munck prikkelt haar fans niet alleen visueel met een kiekje net voor ze naar bed gaat: ook doet de blondine bijzonder geheimzinnig en wil ze (nog) niet vertellen waarom ze in het Amerikaanse Los Angeles vertoeft.

Ook Laura Tesoro liet de sneew achter zich en zocht de zon op aan de andere kant van de wereld. De zangeres en presentatrice trok haar badpak aan en ging pootje baden in Brazilië.

Tanja Dexters is pas jarig op zes februari maar dat houdt de blondine niet tegen om de hapjes alvast voor te proeven. En als we de foto mogen geloven, is het een feestje mét kaviaar.

BV-kapper Jochen Vanhoudt en presentatrice Ann Van Elsen schakelen de hulp in van hun fans op Instagram. "Moet Ann haar haren lang laten of toch maar gaan voor een 'Lob', een haarlengte tussen een korte en een langere bob?" Het resultaat kregen we nog niet te zien.

Ook haarzorgen voor actrice Erika Van Tielen. De Antwerpse deelt een statig portret van zichzelf met de hashtag #haarzorgen. Niet nodig als je het aan haar fans vraagt, die onder de indruk zijn van het kiekje.

Louis Talpe werd nostalgisch bij het zien van al die witte vlokjes. "De sneew deed me inzien dat ik het skiën en het snowboarden echt mis. Het is veel te lang geleden", schreef de acteur bij een dromerige foto van zichzelf.

Geen sneeuw voor Phaedra Hoste. De voormalige televisiepresentatrice geniet van de zon in het Amerikaanse Miami.

Dat Astrid Coppens erg uitkijkt naar het nakende moederschap is een understatement. De brunette deelde op haar verjaardag een foto van zichzelf toen ze amper anderhalf jaar oud was. "Ik kan niet wachten om de verjaardag te vieren van ons baby'tje", klonk het enthousiast.

'Over Eten'-presentatrice Danira Boukhriss Terkessidis (28) toonde deze week niet alleen haar nieuw lief, de Antwerpse rapper TheColorGrey, aan de wereld. Ook gaf ze een stukje van zichzelf bloot in de vorm van een tattoo. Op haar linkerschouder prijkt een grafische weergave van het Afrikaanse continent.

Zanger en acteur Niels Destadsbader vierde samen met componist Miguel Wiels hun vriendschap en postte het kiekje op Instagram met veelbetekenende hashtags zoals #broers #friends.

Ook boezemvrienden James Cooke en Gert Verhulst hadden een reden om het glas te heffen. De grote baas van Studio 100 werd 51 jaar.

Ook ten huize Sergio Herman is er eentje jarig. Zijn zoon Noah werd tien en dat viert de Nederlandse topchef met een mooie foto en een liefdevolle boodschap: "Hou van jou lieve knapperd".