ROYALS. Prinses Charlène is jarig en de knappe medewerker van Meghan Markle

De afgelopen week is er weer veel gebeurd in de wereld van de royals. Meghan Markle heeft er een knappe persmedewerker bij en schoonzusje Kate Middleton gaf toe dat ze af en toe worstelt met moederschap. Alle nieuwtjes en roddels op een rij.

Een nieuwe week, een nieuwe lading Meghan Markle. Zo is de hertogin van Sussex tegenwoordig vaak te zien in het gezelschap van een niet onknappe man. De hertogin en haar nieuwe persmedewerker, Christian Jones, werden voor het eerst samen gefotografeerd toen ze gingen lunchen in de Londense wijk Notting Hill. Fans zijn alvast laaiend enthousiast over het uiterlijk van Jones: van “een echte hottie” tot “prins Harry past maar beter op”.

Foto: Photo News

Maar niet alleen de knappe Jones sprong in het oog. Ook de hertogin haar kledingkeuze ging over de tongen. De zwangere echtgenote van prins Harry brak opnieuw de regels door in het openbaar in gescheurde jeans te verschijnen .

Ook in 2017, tijdens haar eerste officiële uitstapje met prins Harry verscheen de brunette al eens in een gescheurde jeans en een casual bloesje. Fans van het Britse koningshuis spaarden hun kritiek niet en vonden dat de hertogin er maar slordig bijliep.

Uitdaging

Ook schoonzusje Kate Middleton haalde het nieuws. De hertogin van Cambridge sprak tijdens een bezoekje aan het Londens Charity Family Action openlijk over het moederschap. “Moeder zijn is een fantastische ervaring maar het is ook een uitdaging. Ik worstel er ook soms mee en ik krijg dan nog hulp die de meeste moeders niet krijgen.”

Kate Middleton Foto: Photo News

Feest in Monaco

En terwijl de ene worstelt met het moederschap, viert de andere moeder feest. Prinses Charlène, de echtgenote van prins Albert II van Monaco en moeder van twee, werd op vrijdag 25 januari 41 jaar. De voormalig Olympisch zwemster leerde haar echtgenoot in 2000 kennen tijdens een F1-wedstrijd en liet hem sindsdien niet meer alleen. Hoe de prins zijn echtgenote in de bloemetjes zette op haar speciale dag, is niet bekend.

Lezingen in Davos

Van Monaco naar Davos. Koning Filip en Koningin Mathilde vlogen afgelopen week naar het Zwitserse Davos om er het Wereld Economisch Forum bij te wonen. De koningin nam er deel aan een tweedaags programma gevuld met talloze workshops en lezingen. Ook was het vorstenpaar aanwezig op de ‘Belgian Power Reception’, een bijeenkomst met Belgische en buitenlandse investeerders met als voornaamste doel ons land in de kijker te zetten.

Prins Philip rijdt opnieuw rond

Prince Philip Foto: EPA-EFE

Wie net hoopte de aandacht te ontlopen is prins Philip, de echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth II. Ondanks zijn hoge leeftijd, de man telt inmiddels al 97 lentes, neemt de prins het liefst zelf het stuur in handen en dat verloopt niet altijd even vlekkeloos. Vorige week reed de prins met zijn Land Rover Freelander een andere wagen aan in het Engelse Norfolk. Zelf bleef hij ongedeerd, de passagiers in de andere wagen liepen lichte verwondingen op. Amper twee dagen later reed hij al opnieuw rond mét een gloednieuwe wagen én zonder veiligheidsgordel.

