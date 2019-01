Bomalarm op trein in Frankfurt: meer dan 500 passagiers geëvacueerd

In de Duitse stad Frankfurt zijn vrijdag meer dan 500 mensen van een trein geëvacueerd nadat de politie een bomalarm had gekregen. Dat melden de Duitse autoriteiten.

De trein was vrijdag rond 14 uur vertrokken in het belangrijkste station van Frankfurt toen er bij de politie een bomalarm binnen kwam. De politie liet de trein stoppen in het station Frankfurt-Zuid en liet alle passagiers, zo’n 500 mensen, uit de trein stappen.

De gespecialiseerde diensten onderzochten met speurhonden de trein maar vonden geen verdacht pakket. Na meer dan een uur mochten de passagiers opnieuw op de trein, die zijn reis naar het noorden kon voortzetten. Door het incident liepen tal van treinen in de regio vertragingen op.