Derde ritzege voor Niccolo Bonifazio in Gabon waar een beetje geschiedenis wordt geschreven

De Italiaan Niccolo Bonifazio (Direct Energie) heeft de vijfde etappe in de Ronde van Gabon gewonnen. De Italiaan spurtte sneller dan de Algerijn Reguigui en de Fransman Manzin. Voor Bonifazio was het al zijn derde ritzege, hij blijft uiteraard ook leider.

Er werd een héél klein beetje geschiedenis geschreven vandaag in de Tropicale Amissa Bongo. De etappe van Bitam naar Mongomo was slechts 120 kilomter lang maar passeerde wel in drie Afrikaanse landen: gastland Gabon, Kameroen en Equatoriaal Guinea. Het was de eerste keer in de geschiedenis van het Afrikaanse wielrennen dat in één wedstrijd meerdere landen werden bezocht. De Ronde van Gabon eindigt zondag.