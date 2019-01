Nieuwjaarsdrink bij Meylandt AC aan de Jogem

Zolder

Heusden-Zolder - Naar jaarlijkse gewoonte houdt Meylandt AC - een onderafdeling van Looise AV - een nieuwjaarsreceptie aan de Jogem in Zolder.

Verschillende ouders hadden wat lekkers gebakken en samen met een bescheiden glaasje werd geklonken op het nieuwe jaar. De training werd wat aangepast zodat ook de atleten nog konden genieten van al dat lekkers. Tevens werden de verschillende kampioenen even in de kijker gezet. Maar ook elke atleet die aanwezig was, kreeg een fleece om zich tegen de vrieskou te beschermen of een drinkbus. De nieuwe trainingskledij werd ook voorgesteld en dit samen met het nieuwe logo dat door een van de ouders werd ontworpen.