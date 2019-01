Zilver op EK Braziliaanse jiu-jitsu voor Brasa Limburg

Berkenbos

Heusden-Zolder - Afgelopen week ging het Europees kampioenschap Braziliaanse jiu-jitsu door in Lissabon, Portugal.

Het EK word georganiseerd door de International Brazilian Jiu Jitsu Federation. Het is één van de grootste tornooien met maar liefst 5000 deelnemers uit de hele wereld die het tegen mekaar opnemen gedurende een hele week. Rik Broux van Brasa Limburg was een van de Belgen op dit tornooi.

Vorig jaar haalde hij hier nog een 3de plaats. Zijn eerste 4 partijen heeft hij allemaal op punten kunnen winnen zonder al te veel fouten te maken. Hiermee stond hij in de finale tegenover een sterke Braziliaan. Na een goede start bleek de finale een stuk moeilijker te zijn dan verwacht. Rik maakte enkele kleine fouten waardoor zijn tegenstander een puntenvoorsprong kreeg. Hier wist Rik niet meer van terug te komen voor het einde van de 6 minuten.

De finale was verloren. Maar desalniettemin een zilveren medaille en de titel vice-Europees kampioen Braziliaanse Jiu Jitsu 2019 voor Rik Broux.

Bij Braziliaans Jiu Jitsu mag er niet gestoten en getrapt worden. Het doel is de tegenstander naar de grond te werken met een worp of takedown, op de grond onder controle te houden en hem tot opgave te dwingen door een klem of verwurging. Heb je interesse in Braziliaans jiu-jitsu? Neem dan zeker contact op met Brasa Limburg. Ze bieden gratis introductielessen aan voor beginners. www.brasalimburg.be