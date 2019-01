Hasselt -

Ook op de parking van een warenhuis moet je voorzichtig rijden. Vrijdagmiddag rond 13u zijn twee auto’s zwaar met elkaar in botsing gekomen op de parkeerplaats van de Carrefour in Hasselt. Een Volvo kon een Peugeot niet meer ontwijken en de schade was behoorlijk. Gelukkig raakte er niemand gewond bij de aanrijding.