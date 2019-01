De politie van Mechelen momenteel bezig met een klopjacht. Omstreeks 16 uur is een gevangen uit het Mechels gerechtsgebouw ontsnapt. Er is een zoekactie gestart met honden.

Een gevangene is vrijdagnamiddag omstreeks 16u ontsnapt uit het gerechtsgebouw van Mechelen. Hij werd er voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hoe hij is kunnen ontsnappen is voorlopig niet duidelijk.

De politie is massaal ter plaatse en is momenteel bezig met een klopjacht. Voorlopig is er geen spoor van de verdachte.