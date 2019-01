Bestuurder van ongeval aan werf op E313 even opgepakt wegens drugsgebruik

Antwerpen / Hasselt - De 25-jarige man die in de nacht van donderdag op vrijdag het ongeval veroorzaakte op de E313 richting Hasselt aan de werfzone ter hoogte van Westerlo, legde nadien een speekseltest af die het vermoeden van drugsgebruik bevestigde. Dat zegt het parket van Antwerpen.

De man werd opgepakt, maar na verhoor vrijgelaten. Ook zijn wagen bleek niet in orde op het vlak van inschrijving en verzekering.

De man reed omstreeks 2 uur in op een voorligger die was beginnen te vertragen voor de wegenwerken, waardoor die voorligger weggekatapulteerd werd tot in de werfzone. Daarbij raakten drie arbeiders zwaargewond, maar ze zijn intussen buiten levensgevaar. De twee autobestuurders liepen lichte verwondingen op. Volgens de federale politie was de signalisatie van de mobiele werf voldoende zichtbaar en wettelijk in orde.