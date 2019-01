Toast Literair met 'Gekonfijte taalkronkels'

Bocholt - Toast literair 2019 in Bocholt: op een zonnige, koude namiddag in de Pirool met zo’n veertig mensen gezellig met een cava en koffie met een stuk vlaai luisteren naar 'Gekonfijte Taalkronkels', een opvoering door Carine Caljon uit een van haar verschillende causerieën.

Na het openingswoord en de nieuwjaarswensen van voorzitter Jan Lempens, las Josée Heylen een mooi, zelf geschreven gedicht voor. Nadat de koffie en de vlaai voor een eerste keer werden verdeeld en enkele mooie boeken werden verloot, begon taalvirtuose Carine een aantal culinaire taalmysteries op te helderen over het eten en drinken waar iedereen dagelijks van geniet. Van het aperitief over de hoofdschotels en allerlei buitenlandse gerechten tot het dessert kwamen we te weten waar de benamingen van ingrediënten en gerechten vandaan komen en waar ze echt voor staan. Hoe is de term chocolade in ons Nederlandse taal binnengekomen en welk verhaal zit achter mayonaise, tapa… En wat hebben bearnaisesaus en Parmezaan met elkaar gemeen? We kwamen het allemaal te weten. Het was verbazend om te ontdekken welke talen onze culinaire woordenschat hebben beïnvloed: Frans, Engels, Spaans, Italiaans, Grieks, Noors… en zelfs exotische talen als het Azteeks, het Indisch en het Indonesisch. Als een van de vele activiteiten in het kader van Toast Literair, een nationaal georganiseerd cultuurmoment dat in honderden gemeenten tegelijk plaatsvindt, was het een leerrijke en amusante namiddag.