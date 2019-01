Legendarische afdaling in Kitzbühel is prooi voor Italiaan Paris

De Italiaan Dominik Paris heeft vrijdag op de wereldbekermanche alpijnse ski in het Oostenrijkse Kitzbühel de afdaling op zijn naam geschreven.

De 29-jarige Paris zette een tijd van 1:56.82 neer. De Italiaan, die eerder in Kitzbühel al won in 2013 en 2017, hield de Zwitser Beat Feuz (1:57.025) achter zich. De Oostenrijker Otmar Striedinger (1:57.19) vervolledigde het podium.

Feuz staat in de WB-stand van de afdaling aan de leiding met 420 punten, voor Paris (320 ptn). De Italiaan Christof Innerhofer (260 ptn) volgt als derde. De Oostenrijker Marcel Hirscher voert met 1.036 punten de algemene WB-stand ruim aan.

Zaterdag volgt, in twee runs (9u30 en 12u30), de slalom. Zondag (13u30) wordt afgesloten met een super-G. Het oorspronkelijke programma was de super-G op vrijdag, de afdaling op zaterdag en de slalom op zondag. Maar omdat er dit weekend in Kitzbühel heel wat sneeuw wordt verwacht, gooide de internationale skifederatie FIS de planning om.

De afdaling bij de vrouwen, die momenteel plaatsvindt in het Duitse Garmisch-Partenkirchen, werd overschaduwd door de hartstilstand van een wedstrijdofficial. De 60-jarige man voelde zich donderdag in een kabelbaan onwel, en stuikte ineen. Drie Zweedse afdaalsters die ter plekke waren, redden zijn leven. Lisa Hörnblad, Lin Ivarsson en Helena Rapaport dienden de eerste zorgen toe en voerden een hartmassage uit. De man werd nadien naar het ziekenhuis gevoerd, en is intussen buiten levensgevaar.

Uitslag: 1. Dominik Paris (Ita) 1:56.82 2. Beat Feuz (Zwi) 1:57.02 3. Otmar Striedinger (Oos) 1:57.19 4. Christof Innerhofer (Ita) 1:57.75 5. Daniel Danklmaier (Oos) 1:57.76 6. Benjamin Thomsen (Can) 1:57.88 7. Josef Ferstl (Dui) 1:57.92 8. Hannes Reichelt (Oos) 1:57.93 9. Matthias Mayer (Oos) 1:57.99 10. Matteo Marsaglia (Ita) 1:58.00

WB-stand afdaling (na 6 van de 9 manches): 1. Beat Feuz (Zwi) 420 ptn 2. Dominik Paris (Ita) 320 3. Christof Innerhofer (Ita) 260 4. Vincent Kriechmayr (Oos) 249 5. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 228 ...

WB-stand (na 24 van de 41 manches): 1. Marcel Hirscher (Oos) 1.036 ptn 2. Henrik Kristoffersen (Noo) 621 3. Alexis Pinturault (Fra) 560 4. Beat Feuz (Zwi) 513 5. Dominik Paris (Ita) 490 6. Vincent Kriechmayr (Oos) 465 7. Aleksander Aamodt Kilde (Noo) 465 8. Mauro Caviezel (Zwi) 422 9. Aksel Lund Svindal (Noo) 419 10. Marco Schwarz (Oos) 410 ... 119. Sam Maes (BEL) 13

Foto: AP