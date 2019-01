Jonge leraren schrijven verhalenbundel over Holocaust

Hasselt - Levensbeschrijvingen van daders en slachtoffers tijdens de tweede wereldoorlog blijven ons beroeren. Ze dwingen ons tot nadenken. Wat kunnen we eruit leren? Hoe was en is het mogelijk dat gewone burgers op korte tijd veranderen in nazi’s? Hoe geven we deze herinneringen door aan de volgende generatie?

De verhalen van het bruusk afgebroken leven, van in Vlaanderen opgepakte onschuldigen, kunnen ons nu nog inspireren. Hun pijnlijk lijden in een uitzichtloze situatie krijgt een actuele betekenis wanneer we als samenleving lessen trekken uit dit verleden.

Jonge leraren, afgestudeerd aan hogeschool UCLL, deden onderzoek naar de daders en slachtoffers en getuigden over hun leven op herinneringsplekken tijdens een pakkende inleefreis. De impressies van 40 jongeren werden gebundeld in het boek: ‘Levensverhalen van daders en slachtoffers van de Holocaust’.

Het is een bijzonder inspirerend boek met verhelderende levensverhalen en reflecties van jonge leraren. Het is een pleidooi voor verdraagzaamheid en voor bewuster omgaan met de diversiteit in onze samenleving en in onze instellingen.

Rudi Boelen, coördinator van het project, besluit: “Het verleden kritisch onderzoeken dwingt ons tot nadenken en kleurt ons collectief bewustzijn.”