AA Gent-trainer Jess Thorup kan zondag tegen KV Kortrijk meteen beschikken over wintertransfer Roman Bezus

“Als je kort terugkijkt op de partij tegen Oostende kun je enkel maar besluiten dat het een heel rare wedstrijd was”, trapte Jess Thorup vanmiddag een open deur in op het Gentse oefencomplex. “Het heeft me de voorbije nacht wel nog even tijd gekost om na te gaan wat er precies is gebeurd. Ik sprak vanochtend ook met de jongens. We wisten allemaal dat dit een erg belangrijke wedstrijd was. Maar als je bepaalde beslissingen zag op het veld was dat toch niet waar ik op hoopte.”

Daarnaast is er nog een belangrijke statistiek die Thorup duidelijk dwars zit: “We slikten sinds ik bij deze club kwam vijf rode kaarten in veertien duels en daar moeten we toch eens over praten. Dat kan gebeuren en gezien de omstandigheden konden we tegen Oostende die partij zeker ook verloren hebben. Maar we bleven vechten en zelfs met negen tegen elf brachten we aardig voetbal en konden we een degelijk resultaat boeken. We houden uitzicht op de finale.”

Vooral in de openingsfase leken de Buffalo’s wat verrast door de felle aanpak van Oostende en het duurde toch even vooraleer ze echt de partij in handen konden nemen: “Vooraf was er veel gepraat over het belang van die wedstrijd. Misschien wilden onze jongens te graag winnen en dan denk je teveel na en speel je niet zoals anders. Dat lukte uiteindelijk wel en we konden ook scoren. Maar die twee tegentreffers zijn natuurlijk heel vervelend, vooral omdat ze telkens kort na een eigen doelpunt volgen. Dat is een mentaal aspect dat we dringend moeten aanpakken. Als je scoort heb je normaal het momentum in handen maar wij lijken dan net telkens te verkrampen.”

Vervolgens richtte Thorup zich alweer op de volgende opdracht van de Buffalo’s, het duel op bezoek bij Kortrijk en zijn voorganger Yves Vanderhaeghe: “Dit is terug een mooie kans om te zien hoe het team reageert op een opeenvolging van duels. En bovendien zitten we ook enkele dagen voor een belangrijke bekerreturn. maar iedereen voelt zich klaar We willen dan ook onze plaats in de top-zes behouden.”

Odjidja is terug

Thorup kan zondagavond geen beroep doen op de geschorste Esiti maar recupereert wel draaischijf Odjidja. De Deen focust dan ook vooral op de terugkeer van zijn ervaren verlengstuk op het veld: “Ik kijk altijd naar wie er bij is. Nooit naar wie ik mis. Natuurlijk is het niet makkelijk als je Esiti mist maar met Smith en Verstraete heb ik andere opties. Het is dan aan hen om zich te bewijzen, daarom dat ik vooral de klemtoon leg op het recupereren van Vadis omdat hij er wel bij is zondag.”

Geen wonder want Odjidja is quasi onmisbaar in het Gentse geheel: “Vadis Odjidja schildert onze visie in ons voetbal. Hij heeft altijd een voetje in onze aanvallen, vaak is dat niet de laatste pass maar hij creëert ruimte voor zijn ploegmakkers. En dat heb je zo hard nodig in bepaalde duels. Vaak kiest hij voor een één-tegen-één. Daarnaast is er ook zijn ervaring en daardoor is hij zo belangrijk voor ons elftal.” Ondertussen raakte ook bekend dat de derde winteraankoop van AA Gent, Roman Bezus, dit weekend al speelgerechtigd is voor de Buffalo’s.