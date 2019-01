Ziekenhuis Oost-Limburg krijgt bijzonder patiëntje over de vloer

Genk - Sinds enkele weken heeft een eend samen met enkele kuikentjes haar intrek genomen op campus Sint-Jan in Genk. Deze week kreeg het onthaal de melding dat een klein eendje vast zat in het ijs van de vijver.

Ziekenhuis Oost-Limburg deelde enkele foto’s van het patiëntje op facebook. “Collega Jose Rojas van de dienst Bewaking ging een kijkje nemen en het eendje zat inderdaad vast, geen mama of broertjes en zusjes te bespeuren”, klinkt het. “Het eendje was helemaal verzwakt door de koude. Jose bevrijdde het diertje en nam het mee in zijn vestzak. Hij liet het beestje op krachten komen aan de verwarming in het bewakingslokaal.”

Even later was het kuikentje helemaal opgeknapt en werd het kleintje terug bij haar familie gezet.