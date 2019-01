Competitieleider KRC Genk ontvangt zaterdagavond in de Luminus Arena Moeskroen. Hoe zwaar weegt de afwezigheid van Alejandro Pozuelo en Sander Berge? Wie verwachten we aan de aftrap? En kan de kloof van 10 punten op de eerste achtervolgers leiden tot laksheid? We vroegen het aan onze journalist Roger Cox.