Royaltywatcher: “Prins Charles greep in om ruzie tussen Meghan en Kate op te lossen”

Prins Charles heeft van de kerstperiode gebruikgemaakt om de ruzie tussen Meghan Markle en haar schoonzus Kate Middleton te beëindigen. Dat is althans wat een kenner van het Britse koningshuis beweert.

De ijzige relatie tussen Meghan Markle, de hertogin van Sussex, en Kate Middleton, de hertogin van Cambridge, staat al langer in de kijker. De voorbije maanden zijn er al talloze artikelen over verschenen in binnenlandse en buitenlandse media.

Maar, zo zegt royaltywatcher en auteur van ‘Diana: Closely Guarded Secret’ Robert Jobson, tijdens de kerstperiode zou prins Charles ingegrepen hebben om de discussies tussen de twee definitief een halt toe te roepen.

“Waar rook is, is vuur”, zegt Robert Jobson. “Hoewel ik denk dat het allemaal een beetje opgeblazen is, zit er zeker waarheid in de geruchten. Er zijn duidelijk problemen geweest tussen de dames en zelfs tussen de twee broers. Ik ben er zeker van dat prins Charles in de kerstperiode heeft ingegrepen.”

Volgens hem is dat duidelijk te zien aan de foto’s die op Kerstmis gemaakt zijn, waarbij ze met z’n allen naast elkaar lopen. “Ze zien eruit alsof ze gedwongen werden om zo in een lijn te lopen, om eerlijk te zijn”, aldus Jobson.