Feestje van M&T brengt 1.427 euro op voor Een Hart voor Limburg

Hasselt-Centrum

Hasselt - Rave for Charity, dat was de oproep van M&T. Als organisator van drum and bass evenementen in Hasselt wouden ze n.a.v. De Warmste Week iets speciaals doen, namelijk een feestje bouwen in Forty Five in Hasselt t.v.v. het goede doel. Zowel nationale als internationale DJ’s engageerde zich en kwamen gratis spelen op 22 december om er samen een grandioos feest van te maken. Op die manier kon de opbrengst integraal gaan naar Een Hart voor Limburg.

En die missie is geslaagd! Rave for Charity bracht maar liefst 1.427,49 euro op voor Een Hart voor Limburg, een organisatie die kansenbevorderende projecten steunt voor kinderen met een mentale of fysieke beperking, kinderen met gedrags- of leerstoornissen of kinderen die in armoede opgroeien.Damien Pascucci van M&T Life overhandigde dan ook trots de cheque van 1.427,49 euro aan Anne-Marie Peumans van Een Hart voor Limburg. M&T hoopt dat andere organisatoren hun voorbeeld zullen volgen.