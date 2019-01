Vijf jaar geleden kreeg hij de diagnose ALS, nu bereidt deze ex-profvoetballer zich voor op het einde

Na een bewogen leven is Fernando Ricksen (42) definitief op de plek waar hij zijn einde tegemoet zal gaan: een hospice in Schotland. De dodelijke spierziekte ALS heeft het lijf van de Nederlands-Limburgse ex-profvoetballer gesloopt, maar zijn geest is nog steeds helder. De voornaamste reden dat hij nog leeft, is zijn dochter, Isabella. Angst voor de dood zegt hij niet te hebben. “Ik heb vrede met het einde.”