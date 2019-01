Prachtig moment: dakloze man kan tranen niet bedwingen zodra hij zijn vermiste hond terugziet

Het is een erg emotionele week geweest voor Lee, een dakloze man uit het Engelse Leeds. De man was helemaal van slag toen zijn hond Crystal vorige week vermist was. Een week later kwam dan toch het moment waar hij op hoopte: met de hulp van een liefdadigheidsinstelling werd de viervoeter gevonden. Met veel tranen bij het baasje tot gevolg.

Helping Hands, de lokale organisatie die de zoektocht mee op poten zette, haalde alles uit de kast om Crystal terug te vinden. Met succes. Mede door de vele posters en Facebook-berichten die ze over de hond deelden, kon een man Crystal, een kruising tussen een Staffordshire Bull Terrier en een Boxer, in Leeds terugvinden.

Videobeelden van de hereniging kwamen dinsdag op Facebook terecht, waar ze al snel tienduizenden keren werden bekeken. “De liefde voor elkaar is zo mooi om te zien”, klonk het onder meer in de reacties.