Met deze programma’s zit u op zondagavond gebeiteld

Klaar om uw zondagavond door te brengen op de sofa? Dan doet u dat best met volgende programma’s bij de hand. Wat dacht u van een taxiritje met Robert De Niro door de vuile straten van New York, een tripje met Tom Waes door Oekraïne of een show met de grootste talenten van over de hele wereld? Deze programma’s mag u vanavond niet missen.